Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.