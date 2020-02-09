Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'da eğitime 2 gün ara verildi
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Trabzon'da genelinde Pazartesi ve Salı günleri eğitime 2 gün ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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