Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Emin Yılmaz ve eşi Havva Yılmaz'ın evlerinde, akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.