Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde örtü yangınları çıktı.

Alevlerin söndürülmesi için ilçelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle Arsin'de bazı evler boşaltılırken Araklı ilçesinde 3 ev Çaykara ilçesinde de 2 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

22 noktada çıkan yangınların çoğu kontrol altına alındı.

Devam eden yangınlar için söndürme çalışmaları devam ederken valilik tarafından da kriz masası oluşturuldu.

Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı Köyünde de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber