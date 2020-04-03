Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehrimize her ne şekilde olursa olsun (kara, deniz ve hava yolu) giriş yapacak kişiler, 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Mersin

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da, toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı kararlar alındığı aktarıldı.

Mevcut kontrollerin artırılarak sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, kente gelen otobüs ve özel araçların kontrol noktalarında durdurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, buralarda tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçirileceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması, karantinaya alınmasına ihtiyaç duyulmayan ve şehirlerarası seyahat eden tüm kişilerin ise varış illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını sağlayacak şekilde kimlik, adres, iletişim ve benzeri bilgilerinin kayıt altına alınıp, kendilerine uygulanacak tedbirlere uyacağına dair taahhütlerinin sağlanması ve tebliğ edilmesine, il dışından gelen vatandaşların 14 gün evde kalmadıkları konusunun ilgili kaymakamlık, sağlık, kolluk ve muhtar marifetiyle sıkı bir şekilde kontrol ve takibinin yapılmasına karar verilmiştir. İlimiz genelinde bu kararlar doğrultusunda tedbirlerin ivedilikle uygulanmasından ilgili kurumlar sorumlu olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."

Daha önce de Antalya, Burdur, Tunceli ve Muğla'nın Bodrum ilçesine gidenlerin 14 gün boyunca evde karantinaya alınmasının sağlanacağı duyurulmuştu.