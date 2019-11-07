Trabzon'da Mert Aslan yönetimindeki otomobil, Yomra ilçesinden Trabzon istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Mahallesi'ndeki köprünün ayağına çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Aslan ile beraberindeki Mert Tosun, Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruyor.

Öte yandan kaza nedeniye bir süre trafiğe kapanan sahil yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Öte yandan Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınında, Hamza Karakafa idaresindeki tıra arkadan çarptı.

[Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Fotoğraf: AA ]

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, bir dinlenme tesisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Emrah Ersöz hayatını kaybetti, İbrahim Etyemez yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmuyor.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA