Araklı'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Karadere'nin yan kollarının taşması sonucu Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelanlar yaşandı. Heyelanlar nedeniyle 5 mahalleye ulaşımda sıkıntı yaşanıyor.

Araklı Belediyesi ekipleri iş makineleri ile duruma müdahale ediyor.

Heyelan nedeniyle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için ekipler iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Can kaybı yok"

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayarak, "Çok şükür can kaybımız yok. Evlerde küçük çaplı sorunlar oluştu. Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA