Torbalı Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü29 Aralık 2019 Pazar 23:29 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 23:36
Torbalı Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park, evine giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
İzmir Torbalı'da 6 yıldır ilçe sağlık müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ın site içerisindeki evine akşam saatlerinde hırsız girdi.
Durumu fark eden Park, hırsızı yakalayınca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada şüpheli tabancasını çıkarıp Park'a ateş etti. Zanlı evden kaçarken, Mehmet Park kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Park, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 53 yaşındaki Park, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İzmir Emniyeti, Park'ı öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA, TRT Haber