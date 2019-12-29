İzmir Torbalı'da 6 yıldır ilçe sağlık müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ın site içerisindeki evine akşam saatlerinde hırsız girdi.

Durumu fark eden Park, hırsızı yakalayınca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada şüpheli tabancasını çıkarıp Park'a ateş etti. Zanlı evden kaçarken, Mehmet Park kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Park, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 53 yaşındaki Park, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İzmir Emniyeti, Park'ı öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA, TRT Haber