Türkiye

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

03 Mayıs 2019 Cuma 18:03 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 18:08

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaynak: AA, DHA

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