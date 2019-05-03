Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaynak: AA, DHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaynak: AA, DHA