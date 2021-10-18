Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, yolcu taşıyan bir köy minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
Sıradaki Haber
32 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz