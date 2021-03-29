Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir mahalleye "koronavirüs" karantinası
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir mahalle 7 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakaları üzerine durum değerlendirmesi yaptı ve yeni karar aldı.
Bu kapsamda, Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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