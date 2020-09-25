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Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tokat'ta, bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: tokat avm yangınıSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 06:56
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