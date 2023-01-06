Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 5 araç birbirine girdi: 9 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkiinde 2 otomobil, işçi servisi, halk minibüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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