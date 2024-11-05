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Türkiye
AA 05.11.2024 13:43

Tırın altında kalan skuter kullanıcısı kadın öldü

Pendik'te tırın önünde sürüklenerek altında kalan skuterdaki kadın hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan skuter kullanıcısı kadın öldü
[Fotograf: DHA]

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skuteri sürüklemeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın sürüklediği skuter ile bir süre ilerlemesi, ardından kadının düşerek aracın altında kalması yer aldı.

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