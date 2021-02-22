Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tipi ulaşımı aksattı: 20 yol kapandı
Bazı bölgelerde yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Ekipler de karla kapanan yolları açık tutmak için büyük mücadele veriyor.
Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars
Kars'ta, karın ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kentin ilçelerinden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8 ve Sarıkamış'ta ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Iğdır
Iğdır'da ise Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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