Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars

Kars'ta, karın ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kentin ilçelerinden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8 ve Sarıkamış'ta ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da ise Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.