23 Nisan'ın 100. yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara'dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti.

Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuş yapıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.

Biz yola çıktık!



TK1919 from Istanbul https://t.co/DqaU5cYw7p — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 19, 2020

9 milyonu aşkın yolcusu var

Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyenler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacak

Yolcusu olmayan sefer öncesinde "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçakta bazı hazırlıklar yapıldı. Uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

Otobüsle aprona gelen THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçağın Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi.