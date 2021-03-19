Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY uçağı kalp krizi geçiren bebek nedeniyle zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türk Hava Yolları'nın Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, kalp krizi geçiren bebek için Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Acil inişinin ardından gönderildiği hastanede müdahale edilen bebeğin sağlık durumu iyi.
THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Bebeğe ilk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.
Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.
Bebeğin sağlık durumu iyi
İzin verilmesi üzerine uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 13.15'te iniş yaptı. İnişin ardından kalp krizi geçiren bebek, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi.
Hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
THY uçağı, İstanbul seferini tamamlamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.
Etiketler: Kalp Sağlığı THY
Son Haberler
- 16:46
- 16:48
- 16:44
- 16:22
- 16:28
Sıradaki Haber
Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz