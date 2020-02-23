Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ters şeritten giden araç, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli-Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, araçların uyarılarına aldırış etmeden hızlı bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Araç, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkii yakınlarında, Antalya istikametine giren 20 ABC 867 plakalı lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi.
Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi
Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.
Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.
Etiketler: Denizli-Antalya kara yolu ters şerit cep telefonu tırSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 04:16
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