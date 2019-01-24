Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi güneyi dağlık ve kırsal alanda, 22 Ocak 2019 Salı günü saat 23.00 itibarıyla Jandarma Komando Timleriyle icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur EZİM-46 Özel Birlik Operasyonu, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ve ayrıca Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınak tespit edildi."

Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı."

Ayrıca açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA