Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü
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