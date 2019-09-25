Son dönemde terör örgüte yönelik yürütülen başarılı operasyonlar örgütten kaçışları da artırdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre son 5 yılda 4 bin 967 kişi terör örgütüne katılım gerçekleştirdi. Bunlardan 2 bin 270'inin 18 yaş altında çocuk olduğu tespit edildi.

2015 yılında 3 bin 882 olan örgüte katılım sayısı ise 2019 yılında 87'ye kadar geriledi.

Son 3 yılda 526 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Halen bin 397 aile ile görüşmeler ve ikna faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber