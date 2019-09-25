Türkiye
2016'dan bu yana 526 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu25 Eylül 2019 Çarşamba 11:18 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:56
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre 2016'dan bu yana 526 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Son dönemde terör örgüte yönelik yürütülen başarılı operasyonlar örgütten kaçışları da artırdı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre son 5 yılda 4 bin 967 kişi terör örgütüne katılım gerçekleştirdi. Bunlardan 2 bin 270'inin 18 yaş altında çocuk olduğu tespit edildi.
2015 yılında 3 bin 882 olan örgüte katılım sayısı ise 2019 yılında 87'ye kadar geriledi.
Son 3 yılda 526 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Halen bin 397 aile ile görüşmeler ve ikna faaliyetleri devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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