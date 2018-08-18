  • 18 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.02
    EURO 6.924
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TEM Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

TEM Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TEM Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşmasına yol açtı. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı.

Sürücüler yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: yağmur, trafik, TEM otoyolu, kurban bayramı, Bolu, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER