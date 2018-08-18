TEM Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşmasına yol açtı. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı.

Sürücüler yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Kaynak: DHA