İslice Mahallesi İslice Sokak'ta hafta sonu bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gördüğü öne sürülen iki katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alt kısmında perdeci dükkanı bulunan, üst katında ise boş daire olan bina AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Yıkılan binanın güvenlik nedeniyle dün Uşak Belediyesi ekiplerince kapatıldığı, binaya giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Temel kazma çalışmalarının yapıldığı alanın mülk sahibi H.O. ile müteahhit S.O., polis ekiplerince gözaltına alındı.