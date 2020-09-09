Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyir halinde olan S.A.Ş. idaresindeki tırın çekici kısmında, Çakmaklar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler yangının ormana sıçramasını önledi

Bu sırada tırın yandığını gören Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına otoyol dışından müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını önledi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle otoyolun bir bölümü ulaşıma kapandı

Sürücü, aracın elektrik kontağı nedeniyle yandığını iddia ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, yangına müdahalenin ardından tekrar açıldı.

[Fotoğraf: DHA]