TEM'de tır çekicisinde yangın: Otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yanan tır çekicisi nedeniyle ulaşım aksadı. Yangın nedeniyle kapanan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyir halinde olan S.A.Ş. idaresindeki tırın çekici kısmında, Çakmaklar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı.
Ekipler yangının ormana sıçramasını önledi
Bu sırada tırın yandığını gören Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına otoyol dışından müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını önledi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebiyle otoyolun bir bölümü ulaşıma kapandı
Sürücü, aracın elektrik kontağı nedeniyle yandığını iddia ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, yangına müdahalenin ardından tekrar açıldı.