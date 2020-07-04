Haber Giriş: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, trafik durdu
[Fotoğraf: AA]
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: trafik Kazası trafik TEM otoyolu HadımköySon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 06:56
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