TEM Otoyolu'nda kaza: Ankara istikameti ulaşım aksadı

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ip yüklü kamyonun sürücüsü, karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait başka bir kamyona çarptı.
Kazada kamyonlardan birinin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazada kamyondaki malzemeler yola saçılırken, yolda yoğun trafik oluştu.