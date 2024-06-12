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Türkiye
DHA 12.06.2024 12:27

TEM Otoyolu'nda kaza: Ankara istikameti ulaşım aksadı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde iki kamyonun çarpışması sonucu yolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Kamyon sürücülerinin yaralandığı kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluşurken çalışmalar sonucu ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

TEM Otoyolu'nda kaza: Ankara istikameti ulaşım aksadı
[Fotograf: DHA]

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ip yüklü kamyonun sürücüsü, karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait başka bir kamyona çarptı.

Kazada kamyonlardan birinin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada kamyondaki malzemeler yola saçılırken, yolda yoğun trafik oluştu.
 

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