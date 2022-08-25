TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde yaşanan kazada, içerisinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.