Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 04:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM Bağlantı Yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
[Fotograf: DHA]
Esenler'de TEM Bağlantı Yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alan uçtu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde yaşanan kazada, içerisinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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