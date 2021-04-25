Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 05:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağlılar bandoyla sahura uyanıyor
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi’nin 120 kişilik sahur bandosu ekibinin çaldığı marşlarla uyanıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.
Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Çınarlı Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi. Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını görenler, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Etiketler: Ramazan Ayı
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