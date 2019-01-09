Türkiye
Tekirdağ'da otogarın kazan dairesinde patlama
09 Ocak 2019 Çarşamba 14:50 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:19
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre; 1 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu belirtildi.
Tekirdağ Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, patlama sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.
Kaynak: AA
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