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Türkiye
İHA 22.05.2023 09:24

Tekirdağ'da işçi servisi şarampole devrildi: 6 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan işçi servisi şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da işçi servisi şarampole devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde kaza meydana geldi.

Çorlu’dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki işçi servisi, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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