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Türkiye
İHA 16.01.2024 00:18

Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı
[Fotograf: İHA]

İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi. 

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