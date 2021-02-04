Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ yoğun sis altında
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
Kentte dün geceden beri etkili olan sis, sabaha karşı yoğunlaştı.
Özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz