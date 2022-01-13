Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde yaşayan Adem Korkmaz, yıllardır baktığı teke ile yakın dost oldu.

Her gün ilgilendiği tekenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Korkmaz, tekenin kendisine sarılmasından büyük mutluluk duyuyor.

Bademle besliyor

Korkmaz, 140 kiloya kadar çıkabilen tekeyi bademle besliyor ve onunla bir dost gibi vakit geçiriyor.

Keçi ile arkadaşlık kuran Korkmaz, "Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his. Bu duyguyu yaşamak insanı merhametli kılıyor" dedi.