Polis göstericilere ateş açmadığını, uluslararası standartlara uyduğunu açıkladı.

Polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve içinde kimyasallar bulunan tazyikli su kullandığı belirtildi.

Göstericilere öğrencilerin liderlik ettiği, yaklaşık 6 saat süren sokak çatışmalarının ardından protestocuların liderlerinin çağrısıyla dağıldığı açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Tayland'da son zamanlarda düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından ülkede anayasal reformlar için hazırlanan tasarılar bugün parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı.

Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlanmıştı.

Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.