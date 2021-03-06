Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, BBP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Dere ile protokol üyeleri, baba Yaşar Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.