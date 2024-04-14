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Türkiye
AA 14.04.2024 21:32

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara, İstanbul ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

Tatilciler dönüş yolunda
[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu

1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.

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