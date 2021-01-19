Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu’nda ilerleyen Şakir Sarı idaresindeki tır, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Pozantı-Tarsus yönüne seyir halinde olan araç karşı yönden gelen tırın çarpması ile hurdaya döndü.

Özel araçta bulunan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kerim Rüzgar ile tır şoförü Şakir Sarı yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek için trafiği denetimli sağlıyor.

