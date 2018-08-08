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Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Batman Hasankeyf'de baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen Artuklu Hamamı'nı taşındığı yere indirme çalışması başladı.

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Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi.

Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem 'SPMT' aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.

Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

Kaynak: AA

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