Anadolu Otoyolu'nda, sürücüsün ismi öğrenilemeyen tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Otoyolun Ankara yönünde, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

