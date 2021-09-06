Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksim'deki metro istasyonu geçici süreyle kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki Taksim istasyonu, intihar girişimi nedeniyle geçici süreyle hizmete kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Etiketler: İstanbul
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