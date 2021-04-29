Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 03:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs tedbirleri artırıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.
1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.
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