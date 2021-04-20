17 Şubat 2017 tarihinde Taksim Camii'nin temeli atıldı ve dört yılın sonunda çalışmaların sonuna gelindi.

Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı, ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takıldı. Camideki inşaat iskeleleri söküldü.

Hat ve levhalar da tamamlandı

İç mekanı süsleyen hat ve levhalar da tamamlandı. Kubbeler ve odak noktalarındaki hatlarda ayetler yazılı. Caminin içerisinde ise 6 levha asıldı. Bu levhalara Allah lafzı, Hazreti Muhammed ve 4 halifenin isimleri yazıldı.

Şu sıralarda camide temizlik çalışmaları sürüyor. Cami ramazanın son cuması açılacak.

Aynı anda 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek



Taksim Camii'nde aynı anda 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Halıların serilmesiyle cami ibadete hazır hale gelecek. Taksim Camii'nde ayrıca, kütüphane, konferans salonu ve otopark da yer alıyor.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge