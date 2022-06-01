Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Takla atan otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 10 yaralı
Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarptığı kaydedildi.
Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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