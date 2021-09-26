Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi kayboldu. Bir süre gölette arama yapan ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.
Beytullah Kılıç, Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı.
Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen gölet kenarındaki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.
Ekipler bir süre gölette arama yaptıktan sonra havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.
Etiketler: Balıkçılık Boğulma
Son Haberler
- 20:29
- 20:23
- 20:35
- 19:59
- 20:09
Sıradaki Haber
Toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz