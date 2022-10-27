Diyarbakır'da yaşayan öğretmen 2019 yılında bir daire satın aldı. Evde kendisiyle sözleşme imzalamamış kiracı vardı. O da tahliye etmek için hukuki süreci başlattı.

Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi ev sahibini haklı buldu. Dairenin tahliyesine karar verdi. Ev sahibi, icra yoluyla kolluk kuvvetleri eşliğinde dairesine gitti.

Ev sahibi daireye gittiğinde dairesinin kullanılmaz hale getirildiğini gördü. İddiaya göre ev içinde yaşayanlar tarafından kullanılamaz hale getirildi.

''500 bin TL'lik taşınmazda zarar mevcut''

Ev sahibinin avukatı Ali İsmet Girgin, ev sahibinin büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Ekonomik anlamda da bir yıkım yaşıyor aynı zamanda manevi olarak da yıkılmış durumda. Evine kadar gelmiş olan bir tehdit süreci var bu konuda da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş bir koruma kararı mevcut. Daireye giren şahıslar ilgili site güvenlik kamerasıyla tespit edildi. 5-6 şahıs içeri giriyor ve kendim görebildiğim kadarıyla balyoz getirilmiş, hilti getirilmiş elektrikli testere görebildim. Kolluk kuvvetlerinin de yapmış olduğu tespite göre yaklaşık 500 bin TL'lik taşınmazda zarar mevcut" dedi.

Evin hala kredisini ödeyen ve kendisi kirada oturan mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kamera: Faruk Yağız