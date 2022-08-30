Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
TAG Otoyolu'nda tüneldeki fan yola düştü: Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu
[Fotograf: AA]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu.
Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü
Ölen veya yaralanın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.
Son Haberler
- 23:01
- 23:00
- 22:29
- 22:28
- 21:56
Sıradaki Haber
İzmir'de yangına giden ekip kaza yaptı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz