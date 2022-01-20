Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulaşıma kapanan TAG Otoyolu yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.
Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.
Bölgede seyir halindeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapanmıştı. Bölgede çalışmalar yürüten ekipler, yolun yeniden kontrollü şekilde trafiğe açılmasını sağladı.
Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Trafik Kazası
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