Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
TAG Otoyolu Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmiyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.
Bu kapsamda, otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.
Bölgeden hafif araçların seyahatine devam edebildiği kentte, tırlar ise Gaziantep'teki gişelerin çevresinde kuyruk oluşturmaya başladı.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı Osmaniye
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