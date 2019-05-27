Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımı ile İHA'dan bırakılan sürü vurucu İHA konsepti ile ilgili çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Demir'in paylaştığı videoda, taarruzi Akıncı İHA'dan bırakılan Alpagu otonom taktik vurucu sabit kanatlı İHA sürüsünün düşman hedefini imha edişi simüle ediliyor.

Milli İHA platformlarımızdan atılabilen sürü vurucu İHA sistemi ve farklı konseptler üzerine çalışıyoruz. pic.twitter.com/yGHGqjEs7p — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 26, 2019

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, paylaşımında, "Milli İHA platformlarımızdan atılabilen sürü vurucu İHA sistemi ve farklı konseptler üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taarruzi Akıncı İHA

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Akıncı sistemi, 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor.

Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek.

Kamikaze drone ALPAGU

Kamikaze dorone'lar, "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendiriliyor.

Sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU yaklaşık 2 yıl önce geliştirildi. Geçen sürede ürünler hem mühimmat hem de platform olarak daha güçlü hale getirildi.

Alpagu'lar sürü halinde çalıştırılabilecek yani birden fazla drone hedefe gönderilebilecek.

"Kamikaze drone"ların dizayn, sistem ve mühimmatları yerli imkanlarla geliştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber