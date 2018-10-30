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Suudi Başsavcı Muceb, yeniden İstanbul Adliyesi'nde

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ikinci kez bir araya geldi.

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Suudi Başsavcı Muceb, yeniden İstanbul Adliyesinde

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye gitti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Başsavcı İrfan Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cemal Kaşıkçı
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