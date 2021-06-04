Sultangazi'de park halindeki aracın üzerine düşen yavru kargayı kedilerin zarar vermemesi için alan 14 yaşındaki Yunus Emre Aktaş, 2 karganın saldırısına uğradı.

Sokakta bulunan ağaca yuva yapan kargalardan birinin yavrusu, yere düştü. Park halindeki otomobilin üstüne çıkan yavru karga, uçamadığı için beklemeye başladı. Yavru kargayı fark eden sokak kedileri de etrafında gezinmeye başladı.

Durumu fark eden sokak sakinleri yavru kargaya yardım etmek istedi. Ancak iki karga yavrularının yanına kimseyi yaklaştırmadı. Sokaktan geçenlere de saldıran yetişkin kargalar, kedilerin de yavru karganın yanına yaklaşmalarına izin vermedi.

Koşarak çalıştığı iş yerine sığındı

Bu sırada sokakta bulunan Yunus Emre Aktaş, yavru karganın bulunduğu araca doğru gitti. Yavru kargayı eline alan Aktaş, yetişkin kargaların saldırısından korunmak için bir binaya girmeye çalıştı. Binaya girmeyi başaramayan Aktaş, son çare olarak sokakta kaçmayı denedi.

[Fotoğraf: DHA]

Elindeki yavru karga ile kaçmaya çalışan çocuğun ayağı takılıp yere düştü. Yere düşen çocuğa yetişkin kargalar saldırmaya devam ederken kalkan Aktaş koşarak çalıştığı iş yerine sığındı.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Bana zarar versinler ama yavru karga ölmesin”

Yunus Emre Aktaş, kedilerden korumak için aldığı yavru kargayı ve uğradıyı saldırıyı anlattı.

"Kargaların saldırısına uğrayacağımı bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyordum. Şimdi bana saldırmasınlar diye görünmemeye çalışıyorum. Saldırsalar da yapacak bir şey yok. Çocuklarını kaçırdım sonuçta. Ama ben kaçırmasaydım yavru karganın etrafında kediler vardı. Kediler yiyecekti. Bana zarar versinler ama yavru karga ölmesin. Şu anda yavru karga Esenler'de oturan amcamın evinde. Kendisi daha önce karga besliyordu. Onun kargası vefat etti. Bende yavru kargayı ona gönderdim."

“Korkutan kimse dışarı çıkamaz oldu”

Baba İbrahim Aktaş ise oğluna yavru kargayı kurtarmasını kendisinin söylediğini anlattı.

“İnanın korkudan kimse dışarı çıkamaz oldu. Evde iken kargaların sesini duydum. Yavru karganın arabanın üstünde olduğunu gördüm. Bir tane ablamız ona ekmek vermeye çalışıyor, anne ile baba karga da yukarıdan bağırıyordu. Ben o ara oğlumu dışarıda gördüm ve kediler yemesin diye yavru kargayı olduğu yerden almasını istedim. Oğlum daha sonra kargayı olduğu yerden aldı. Bu sırada diğer kargalar oğluma saldırmaya başladı.”